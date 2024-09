La création d’une piscine écologique consiste à créer un milieu naturel afin de ne pas avoir à recourir aux produits chimiques pour assurer la propreté du bassin. Le principe est simple : tous les éléments naturels (soleil, plantes épuratrices, plantes oxygénantes, micro-organismes…) jouent un rôle précis et permettent de purifier naturellement l’eau de la piscine.

Véritable bassin naturel, la piscine écologique comprend deux aires :

une zone de baignade



une zone de végétation



La surface des deux aires doit être à peu près identique pour obtenir un parfait équilibre écologique.

La zone de végétation, recouverte de pouzzolane, est elle-même composée de deux parties :

une zone d’une profondeur minimale de 1 mètre (pour les plantes oxygénantes) qui permet la régénération de l’eau



une zone moins profonde (pour les plantes épuratrices) qui permet la filtration de l’eau



En principe, si la constitution du milieu naturel est réussie, vous n’aurez pas besoin de produits chimiques pour purifier l’eau de votre piscine écologique.

Avantages d’une Piscine écologique

La construction d’une piscine, en particulier écologique, présente de nombreux avantages.

Baignade écologique : La piscine écologique permet de retrouver le plaisir d’une baignade en milieu naturel. Pas besoin de chlore ou d’autres produits chimiques pour l’entretien de la piscine , la purification et la filtration de l’eau se fait naturellement.



Esthétique : La piscine écologique donne du charme à la propriété. La beauté de la végétation crée une atmosphère reposante.



Économie : Les frais d’entretien étant réduits au minimum, la piscine écologique est moins onéreuse à l’entretien qu’une piscine traditionnelle.



Plus-value : En cas de revente, la présence d’une piscine écologique permet de valoriser le bien immobilier.



Piscine écologique : démarches à suivre

Comme pour tout aménagement, certaines démarches sont nécessaires pour la création d’une piscine écologique. Si la surface de votre piscine est inférieure à 100m², une simple déclaration de travaux suffit. Au-delà, vous devez faire une demande de permis de construire. Néanmoins, avant d’entamer les travaux de construction de votre piscine écologique, renseignez-vous auprès de votre mairie. Chaque commune possède des règles d’urbanisme bien définies (plan local d’urbanisme) et les démarches à entreprendre ne sont pas toujours les mêmes.

À savoir, si la piscine traditionnelle est imposable, le bassin naturel ne l’est pas. Lors de votre demande d’autorisation de travaux, axez votre projet autour de la création d’un bassin naturel et non d’une piscine.

Le coût de ce genre de piscine

En moyenne, vous pouvez envisager de plonger dans une eau turquoise à partir de 20.000€. Votre piscine va entrer dans le calcul de la valeur locative de votre bien et pourra peut-être entraîner un classement de ce dernier dans une catégorie supérieure.

En outre, la mise en place d’un système de chauffage de votre bassin n’ouvre pas droit à un crédit d’impôt même si celui-ci est écologique. Enfin, n’hésitez pas à faire établir plusieurs devis avant de vous lancer.

Salon de la piscine et du spa, écologie

L’écologie est à l’honneur au Salon de la piscine et du spa qui va se tenir du 15 au 20 octobre à Paris, Porte de Versailles. Parmi les dernières tendances, les bassins en matériaux naturels (coques en polypropylène recyclé, plages en bois issu de forêts gérées durablement, bois composite récupéré dans les scieries…).

Les piscines et les spas de demain se veulent résolument écologiques et jouent le jeu du développement durable grâce à des produits d’entretien à base de minéraux naturels plus respectueux de l’environnement. L’intégration des énergies renouvelables pour le chauffage de la piscine, notamment les pompes à chaleur, est plus que jamais approuvée et mise en avant par les fabricants.